Прямуючи до Італії, потонули близько 23-ох мігрантів

Судно, яке прямувало з Лівії до Європи, з нез'ясованих на цей момент обставин, затонуло. На його борту нелегально перебували як мінімум 93 мігранти, 70 людей вдалося врятувати.
Про це пише The Star.
"Військово-морські сили [Тунісу] врятували 70 мігрантів, в той час, як інші 23 потонули в човні на шляху з Лівії до Європи", - сказав представник туніського Червоного Півмісяця Монгі Слім.
Представник організації додав, що на борту судна перебували понад 90 осіб.
"Військово-морські сили [Тунісу] врятували 70 мігрантів, в той час, як інші 23 потонули в човні на шляху з Лівії до Європи", - сказав представник туніського Червоного Півмісяця Монгі Слім.
Представник організації додав, що на борту судна перебували понад 90 осіб.
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