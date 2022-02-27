Прямуючи до Італії, потонули близько 23-ох мігрантів

07:32 02 червень Київ, Україна

Судно, яке прямувало з Лівії до Європи, з нез'ясованих на цей момент обставин, затонуло. На його борту нелегально перебували як мінімум 93 мігранти, 70 людей вдалося врятувати.

Про це пише The Star.



"Військово-морські сили [Тунісу] врятували 70 мігрантів, в той час, як інші 23 потонули в човні на шляху з Лівії до Європи", - сказав представник туніського Червоного Півмісяця Монгі Слім.



Представник організації додав, що на борту судна перебували понад 90 осіб.