Напад на Україну змусив країни Балтії замислитися: ми такі?

15:55 24 лютий Київ, Україна

З погляду Парижа, Лондона та Вашингтона події, що розгортаються в Україні, можуть здатися новою холодною війною, що набирає обертів у Європі.

З Прибалтики це виглядає набагато гірше.

Естонців, латишів та литовців — особливо тих, хто був досить старий, щоб жити під радянським контролем — войовничість Росії щодо України непокоїть, що вони можуть стати наступною мішенню. Напруженість повернула спогади про масові депортації та утиски.

«Моїх бабусю та дідуся вислали до Сибіру. Мого батька переслідувало КДБ. Зараз я живу у вільній демократичній країні, але здається, що нічого не можна приймати як належне», - сказав Яуніус Казлаускас, 50-річний учитель у Вільнюсі, столиця Литви.

Напад Росії на Україну викликав шок у країнах Балтії у четвер. Президент Литви оголосив надзвичайний стан, а Латвія призупинила дію ліцензій на мовлення кількох російських телеканалів, звинувачених у поширенні дезінформації та пропаганди.

Всі три прибалтійські країни були захоплені і анексовані Сталіним під час Другої світової війни, перш ніж знову набули незалежності після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Вони вступили до НАТО в 2004 році, поставивши себе під військовий захист США та їхніх західних союзників.. Україна не входить до НАТО.

Поряд із Польщею, яка також є членом НАТО, невеликі країни Балтії були одними з найгучніших прихильників запровадження потужних санкцій проти Москви та посилення НАТО на східному фланзі альянсу.. В останні тижні лідери прибалтійських урядів роз'їжджали європейськими столицями, попереджаючи, що Захід повинен змусити президента Росії Володимира Путіна заплатити за напад на Україну, інакше його танки продовжать котитися у бік інших частин колишньої радянської імперії.

«Битва за Україну – це битва за Європу. Якщо Путіна не зупинити на цьому, він піде далі», — попередив минулого тижня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на спільній прес-конференції з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

За два дні до нападу президент Джо Байден оголосив, що деякі американські сили, дислоковані в Європі, зокрема 800 солдатів піхоти, винищувачі F-35 та вертольоти Apache, будуть перекинуті до трьох балтійських країн, назвавши цей крок суто оборонним.

Новина була зустрінута з ентузіазмом у столицях країн Балтії. У той час як договір НАТО зобов'язує всіх союзників захищати будь-якого члена, який зазнав нападу, країни Балтії заявляють, що дуже важливо, щоб НАТО демонструвало рішучість не лише на словах, а й на ділі.

"Росія завжди вимірює військову міць, але також і волю країн до війни", - сказав держсекретар Міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс.. - «Щойно вони побачать слабкість, вони скористаються цією слабкістю».

Хоча Путін публічно не заявляв про прагнення відновити контроль Росії над країнами Балтії, багато естонців, латишів і литовців побоюються, що він хоче відновити вплив у всіх колишніх республіках Радянського Союзу, розпад якого він одного разу назвав трагедією на російський народ.

У своєму виступі раніше цього тижня, який готує ґрунт для військового втручання Росії, Путін сказав, що Україна «для нас не просто сусідня країна. Це невід'ємна частина нашої власної історії, культури та духовного простору».

Культурно та лінгвістично різні країни Балтії не мають однакового зв'язку з російською історією та ідентичністю. Проте більшу частину останніх 200 років ними правили Москва, спочатку Російська імперія, а потім майже 50 років після Другої світової війни Радянський Союз. В усіх трьох країнах є етнічні російські меншини; у Латвії та Естонії вони становлять близько чверті населення.

Хоча багато з них добре інтегровані, напруженість спалахнула в 2007 році, коли сотні етнічних росіян виступили проти планів уряду перенести радянський військовий меморіал до Таллінна, столиці Естонії.. Естонія підозрювала Росію у розпалюванні заворушень та організації кібератак, що паралізували урядові комп'ютерні мережі.

«Коли ми чуємо, як Путін принижує Україну, називаючи її штучною державою без історії, це нагадує нам про те, що вже багато років твердять про всі колишні радянські республіки», — сказав політолог Вільнюського університету Неріюс Малюкявічюс. — «Російська «державна пропагандистська машина зараз працює з безпрецедентною інтенсивністю, і йдеться не лише про Україну», — додав він.

Литва межує як з Калінінградом, російським регіоном, де базується Балтійський флот країни, так і з Білоруссю, колишньою радянською республікою, де десятки тисяч російських військовослужбовців було розгорнуто для спільних навчань. Білорусь нещодавно оголосила, що навчання триватимуть через напруженість на сході України.

"Схоже, вони не збираються йти", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас перед початком нападу Росії на Україну. — Але ми повинні розуміти, що цифри ще не все вирішують. На нашому боці кордону є технічно дуже передові війська. Їхнє головне завдання – стримування – і оборона, якщо це необхідно».

Країни Балтії висловили тверду підтримку Україні. Прибалтійські лідери нещодавно приїхали до Києва, щоб продемонструвати свою солідарність та відправили Україні зброю та гуманітарну допомогу.

Естонія, яка у четвер відзначає день своєї незалежності, займає тверду позицію у конфлікті, але не тому, що побоюється за свою безпеку, заявила колишній президент Керсті Кальюлайд, перша жінка, яка обійняла цю посаду.

"Ми робимо це, тому що вважаємо, що це наш моральний обов'язок", - сказала вона. «Ми дуже твердо переконані, що ... кожна нація має право вирішувати своє майбутнє».

Хоча країни Балтії є безпосередніми сусідами Росії, за її словами, інші європейські країни мають бути стурбовані кризою в Україні.