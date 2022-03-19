Податок в $9 млрд виплатять за спадок діти глави корпорації Samsung

13:25 25 жовтня Київ, Україна

На відміну від дітей засновника Apple Стіва Джобса, які залишаться без спадщини, дітям глави корпорації Samsung Лі Гон Хі дістався найбільший в світі спадок. Як повідомило агентство Yonhap News Agency, їм доведеться виплатити величезні податки на цю спадщину.

Лі Гон Хі помер у неділю, 25 жовтня. Йому було 78 років. У 1987 році він став другим главою Samsung після свого батька і засновника компанії.

Південнокорейський промисловець залишив після себе величезну спадщину - тільки фондових активів на суму близько 15,9 мільярда доларів. За оцінками Forbes, з чистим прибутком в 12,6 мільярда доларів він і його сім'я входили в число найбагатших людей на планеті.

Як зазначає видання, спадкоємцям доведеться заплатити близько 9 мільярдів доларів податків на спадок тільки за акції.

У Лі Гон Хі залишилися вдова, син і дві дочки. Старша дочка Лі Бу Чжин очолює мережу готелів Samsung Hotel Shilla, а дочка Лі Со Хен відповідає за Благодійний фонд Samsung. Третя дочка Лі Юн Хен наклала на себе руки в 2005 році.

У 2014 році контроль над корпорацією перейшов до його сина і віцепрезидента дочірньої компанії групи, Samsung Electronics, Лі Чже Ену, якого вважають наступником.

До цього стало відомо, що діти засновника Apple залишаться без спадщини. Вдова Стіва Джобса не залишить дітям мільярди батька. Спадщину вона витратить на благодійність.

Як повідомлялося раніше, британський актор Деніел Крейг залишить своїх дітей без спадщини. Зірка фільмів про Джеймса Бонда вважає, що спадщина це "неприємно".