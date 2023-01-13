Напередодні президентських виборів у Туреччині відкриють музей Ердогана

Напередодні виборів у Туреччині відкриють музей, присвячений президенту Реджепу Тайїпу Ердогану.
Про це повідомив турецький журналіст Мурат Сабунджу на порталі Т24.
За його словами, музей з'явиться в районі Касимпаша у Стамбулі, де минули перші роки життя турецького лідера. За планом, будівля музею матиме риси сельджуксько-османської архітектури, у нього буде великий сад і розташовуватиметься вона біля води.
Експозицію складатимуть фотографії та відеоінсталяції з кадрами з біографії глави турецької держави.
Також відвідувачам покажуть генеалогічне дерево роду Ердогана та розкажуть, як під час навчання в університеті він грав у футбол за різні стамбульські молодіжні клуби та навіть кілька місяців сидів у в'язниці.
В експозиції, присвяченій діяльності Ердогана на посту президента країни, буде представлено його ключові промови. Серед них - виступи в ООН, а також його участь у перетворенні собору Святої Софії на мечеть.
У музеї також будуть представлені експонати, присвячені членам родини Ердогана, зокрема, дружині Еміне.
За словами журналіста, мета – відкрити музей до виборів. Проєкт музею схвалив сам Ердоган.
Чергові загальні вибори в країні – як президентські, так і парламентські – відбудуться у Туреччині 18 червня 2023 року. Раніше Ердоган підтвердив можливість перенесення виборів на більш ранній термін через "сезонні умови".
Про це повідомив турецький журналіст Мурат Сабунджу на порталі Т24.
За його словами, музей з'явиться в районі Касимпаша у Стамбулі, де минули перші роки життя турецького лідера. За планом, будівля музею матиме риси сельджуксько-османської архітектури, у нього буде великий сад і розташовуватиметься вона біля води.
Експозицію складатимуть фотографії та відеоінсталяції з кадрами з біографії глави турецької держави.
Також відвідувачам покажуть генеалогічне дерево роду Ердогана та розкажуть, як під час навчання в університеті він грав у футбол за різні стамбульські молодіжні клуби та навіть кілька місяців сидів у в'язниці.
В експозиції, присвяченій діяльності Ердогана на посту президента країни, буде представлено його ключові промови. Серед них - виступи в ООН, а також його участь у перетворенні собору Святої Софії на мечеть.
У музеї також будуть представлені експонати, присвячені членам родини Ердогана, зокрема, дружині Еміне.
За словами журналіста, мета – відкрити музей до виборів. Проєкт музею схвалив сам Ердоган.
Чергові загальні вибори в країні – як президентські, так і парламентські – відбудуться у Туреччині 18 червня 2023 року. Раніше Ердоган підтвердив можливість перенесення виборів на більш ранній термін через "сезонні умови".
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