Напередодні президентських виборів у Туреччині відкриють музей Ердогана

09:24 13 січня Київ, Україна

Напередодні виборів у Туреччині відкриють музей, присвячений президенту Реджепу Тайїпу Ердогану.

Про це повідомив турецький журналіст Мурат Сабунджу на порталі Т24.

За його словами, музей з'явиться в районі Касимпаша у Стамбулі, де минули перші роки життя турецького лідера. За планом, будівля музею матиме риси сельджуксько-османської архітектури, у нього буде великий сад і розташовуватиметься вона біля води.

Експозицію складатимуть фотографії та відеоінсталяції з кадрами з біографії глави турецької держави.

Також відвідувачам покажуть генеалогічне дерево роду Ердогана та розкажуть, як під час навчання в університеті він грав у футбол за різні стамбульські молодіжні клуби та навіть кілька місяців сидів у в'язниці.

В експозиції, присвяченій діяльності Ердогана на посту президента країни, буде представлено його ключові промови. Серед них - виступи в ООН, а також його участь у перетворенні собору Святої Софії на мечеть.

У музеї також будуть представлені експонати, присвячені членам родини Ердогана, зокрема, дружині Еміне.

За словами журналіста, мета – відкрити музей до виборів. Проєкт музею схвалив сам Ердоган.

Чергові загальні вибори в країні – як президентські, так і парламентські – відбудуться у Туреччині 18 червня 2023 року. Раніше Ердоган підтвердив можливість перенесення виборів на більш ранній термін через "сезонні умови". 