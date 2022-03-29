Знахідка в порту Антверпена. Нарковантаж ціною в 450 млн євро

20:07 05 листопада Київ, Україна

11,5 тонн кокаїну серед металевого сміття були виявлені бельгійськими поліціянтами в порту Антверпена. Орієнтовна ціна вилучених наркотиків близько 450 млн євро.



Про це повідомляє ВВС.



Нарковантаж доставили з Гаяни в Південній Америці на кораблі в порт Зебрюгге, а потім в Антверпен. Звідти він фактично повинен був перейти до компанії, безпосередньо через голландський кордон. Попередньо, кажуть, ціна вилученого кокаїну на ринку досягає 450 млн євро.



Правоохоронці заявляють, що спецоперацію провели в рамках викриття злочинного угруповання, яке постачало наркотики до Бельгії.



Після декількох обшуків в Бельгії та Нідерландах слідчі заарештували підозрюваних у наркоторгівлі. Це, зокрема, капітан порту, троє поліціянтів, адвокат і кілька людей з кримінальним минулим.