Нагірний Карабах: ситуацію в районі називають "відносно стабільно напруженою"

Вірменія та Азербайджан продовжують звинувачувати один одного. Міністерство оборони Азербайджану заявило про нові обстріли навколо Нагірного Карабаху. Вірменія також повідомляє про відновлення бойових дій.
Про це повідомляється на сайтах відомств.
Відзначається, що обстрілу піддаються території Геранбойського, Тертерського, Агдамського та Агджабединського районів. "У ніч на 13 жовтня загальна ситуація на Агдере-Агдамському і Фізулі-Гадрутському напрямках фронту залишалася напруженою", - йдеться в повідомленні.
Баку зазначає, що Єреван порушує домовленості про припинення вогню, яке мало розпочатися з суботи, 10 жовтня. Разом з тим у відомстві відзначають, що знищили вірменську техніку і безпілотники. "Азербайджанська армія дотримується режиму гуманітарного перемир'я і зберігає оперативну перевагу на всій лінії фронту", - відзначають в Міноборони.
Своєю чергою Вірменія також повідомляє про відновлення бойових дій Азербайджаном. За словами представниці вірменського Міноборони Шушан Степанян, вранці 13 жовтня "противник на південному, північному, північно-східному і східному напрямках відновив військові дії, які супроводжуються активним ракетно-артилерійським вогнем". У відомстві ситуацію в районі Нагірного Карабаху називають "відносно стабільно напруженою".
Про це повідомляється на сайтах відомств.
Відзначається, що обстрілу піддаються території Геранбойського, Тертерського, Агдамського та Агджабединського районів. "У ніч на 13 жовтня загальна ситуація на Агдере-Агдамському і Фізулі-Гадрутському напрямках фронту залишалася напруженою", - йдеться в повідомленні.
Баку зазначає, що Єреван порушує домовленості про припинення вогню, яке мало розпочатися з суботи, 10 жовтня. Разом з тим у відомстві відзначають, що знищили вірменську техніку і безпілотники. "Азербайджанська армія дотримується режиму гуманітарного перемир'я і зберігає оперативну перевагу на всій лінії фронту", - відзначають в Міноборони.
Своєю чергою Вірменія також повідомляє про відновлення бойових дій Азербайджаном. За словами представниці вірменського Міноборони Шушан Степанян, вранці 13 жовтня "противник на південному, північному, північно-східному і східному напрямках відновив військові дії, які супроводжуються активним ракетно-артилерійським вогнем". У відомстві ситуацію в районі Нагірного Карабаху називають "відносно стабільно напруженою".
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