Найманці "Вагнера" ​​захопили село Червоне в Липецькій області в Росії

18:30 24 червня Київ, Україна





Інформацію про це поширили російські Telegram-канали. Очевидець, мешканець села, зняв на відео військову техніку та кількох озброєних бійців після обіду 24 червня. Останнім часом найманці ПВК "Вагнер" розширюють свій вплив і займають нові території в Росії. Один із таких населених пунктів, село Красне у Липецькій області, опинилося під їхнім контролем.Інформацію про це поширили російські Telegram-канали. Очевидець, мешканець села, зняв на відео військову техніку та кількох озброєних бійців після обіду 24 червня.



За його словами, частина людей у військовій формі попрямувала у бік Москви, а інша частина залишилася в Красному, займаючи різні позиції.