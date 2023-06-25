Найманці "Вагнера" ​​захопили село Червоне в Липецькій області в Росії

Останнім часом найманці ПВК "Вагнер" розширюють свій вплив і займають нові території в Росії. Один із таких населених пунктів, село Красне у Липецькій області, опинилося під їхнім контролем.
Інформацію про це поширили російські Telegram-канали. Очевидець, мешканець села, зняв на відео військову техніку та кількох озброєних бійців після обіду 24 червня.
Інформацію про це поширили російські Telegram-канали. Очевидець, мешканець села, зняв на відео військову техніку та кількох озброєних бійців після обіду 24 червня.
За його словами, частина людей у військовій формі попрямувала у бік Москви, а інша частина залишилася в Красному, займаючи різні позиції.
Раніше повідомлялося, що бойовики "Вагнера" захопили військові об'єкти та адміністративні будівлі у містах Вороніж та Ростов-на-Дону .
Продовжується протистояння між найманцями "Вагнера" та армією Російської Федерації.
Продовжується протистояння між найманцями "Вагнера" та армією Російської Федерації.
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