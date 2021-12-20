Найманці ПВК «Вагнера» причетні до страт і тортур в ЦАР - ООН

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Експерти ООН стурбовані через повідомлення про злочини з боку російських найманців в Центральноафриканській Республіці (ЦАР)

Відповідну заяву опубліковано 31 березня, повідомляє The Guardian.



За словами працівників ООН, вони «отримали і продовжують отримувати повідомлення про серйозні порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права, винуватцем яких є приватний військовий персонал, який діє спільно зі збройними силами ЦАР, а в деяких випадках - з миротворцями ООН».



Як зазначається, серед ймовірних злочинів - масові страти без належного судового розгляду, довільні затримання, тортури, викрадення, насильницьке переміщення цивільних осіб, напади на цивільні об'єкти і агресія проти представників гуманітарних організацій.



До цього, як стверджується, причетна так звана ПВК Вагнера, контрольована бізнесменом Євгеном Пригожиним, який входить до найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.



У доповіді фігурують ще дві російські структури: підсанкційна Lobaye Invest, що спеціалізується на золоті і діамантах, і Sewa Security Services, яка забезпечує охорону президента і інших високопоставлених осіб ЦАР.



Як пише The Guardian, верховний комісар ООН з прав людини розслідує кілька інцидентів. Один з них стався в грудні, коли російські найманці і військовослужбовці армії ЦАР відкрили вогонь по автомобілю, який не зупинився на контрольно-пропускному пункті в префектурі Уака: тоді загинули три людини і 15 були поранені. Крім того, росіяни взяли участь у нападі на мечеть в місті Бамбарі. Видання розглядає цю історію як спробу організувати в ЦАР стратегічний центр військ в інтересах Кремля. Російська сторона заперечує звинувачення.



У ЦАР з 2013 року - після повалення президента - триває збройна боротьба між повстанцями і центральною владою. Відтоді з країни втекли 5 млн осіб. Загострення конфлікту відбулося в кінці грудня, після президентських виборів, на яких формально переміг Фостен-Арканжи Туадера. 30 березня він склав присягу. Його опоненти не погодилися з результатами і посилили збройний тиск. За повідомленнями ЗМІ, з кінця 2020 року в ЦАР з Росії для допомоги президенту країни перекидаються військові консультанти і найманці з важкими озброєннями і бронетехнікою.