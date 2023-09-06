Найманці ПВК Вагнер залишають білорусь через відсутність заробітку - ЦНС

07:44 20 серпня Київ, Україна

Після прибуття до білорусі "вагнерівці" офіційно займалися підготовкою білоруських військових. Сам же пригожин зареєстрував у білорусі нову компанію. Але затриматися надовго в цій країні війську Вагнера не по кишені. Як повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на інформацію білоруських партизанів, найманці російського ПВК Вагнер залишають білорусь через відсутність заробітку.

"Білоруське підпілля фіксує зменшення терористів із ПВК Вагнер на території країни з 5,8 тис. до 4,4 тис. Причиною є відсутність фінансування з боку росії. Тому частина найманців підписала контракт і відбула до країн Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти до інших терористичних структур, чи взагалі звільнитися", – йдеться у повідомленні.

Також стверджується, що режим у білорусі поки що не задовольняє інструкторів із Вагнера своїм рівнем оплати за послуги. Тому більшість інструкторів не планують залишатись у цій країні надовго.

Раніше з'явилася інформація, що росія, ймовірно, перестала фінансувати ПВК Вагнер. Найманцям може платити влада білорусі.