Найманці ПВК "Вагнер" дісталися Підмосков'я - росЗМІ

За інформацією російських ЗМІ, з'явилися дані про передбачуване проникнення найманців із ПВК "Вагнер" до Московської області.
У Мережі з'явився відеозапис, який зафіксував пересування техніки, що нібито належить "вагнерівцям".
У Мережі з'явився відеозапис, який зафіксував пересування техніки, що нібито належить "вагнерівцям".
В даний час міст через річку Оку в Коломні, Московська область, закрито для проїзду.. Його можна перетнути тільки пішки або на велосипеді.
Місцеві жителі активно діляться відео, на яких відображені довгі колони військової техніки, що рухається у бік Москви. Ці ролики підтверджуються інформацією про супровід цих колон співробітниками Державтоінспекції (ДІБДР), як повідомляє Baza.
Крім того, за інформацією джерел з управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) по Москві та Московській області, у регіоні проводяться заходи щодо введення комендантської години.
Раніше надходила інформація про підготовку Москви до можливих бойових дій. Свідки повідомляють про активну роботу з будівництва окопів та розміщення бронетехніки на виїздах із Москви.
Раніше надходила інформація про підготовку Москви до можливих бойових дій. Свідки повідомляють про активну роботу з будівництва окопів та розміщення бронетехніки на виїздах із Москви.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі