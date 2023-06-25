Найманці ПВК "Вагнер" дісталися Підмосков'я - росЗМІ

19:51 24 червня Київ, Україна





У Мережі з'явився відеозапис, який зафіксував пересування техніки, що нібито належить "вагнерівцям". За інформацією російських ЗМІ, з'явилися дані про передбачуване проникнення найманців із ПВК "Вагнер" до Московської області.У Мережі з'явився відеозапис, який зафіксував пересування техніки, що нібито належить "вагнерівцям".

В даний час міст через річку Оку в Коломні, Московська область, закрито для проїзду.. Його можна перетнути тільки пішки або на велосипеді.

Місцеві жителі активно діляться відео, на яких відображені довгі колони військової техніки, що рухається у бік Москви. Ці ролики підтверджуються інформацією про супровід цих колон співробітниками Державтоінспекції (ДІБДР), як повідомляє Baza.