Над північною частиною Ростова-на-Дону пролунали вибухи

10:20 24 жовтня Київ, Україна

24 жовтня у Ростові-на-Дону прогриміли вибухи, були активовані системи протиповітряної оборони.



Цю інформацію розповсюдили місцеві Telegram-канали, а також губернатор Ростовської області Василь Голубєв.



Повідомляється, що два вибухи пролунали над північною частиною міста.



За даними, отриманими із соціальних мереж, системи протиповітряної оборони, ймовірно, були активовані у відповідь на ймовірний наліт безпілотних апаратів, які, як стверджують, могли прямувати у бік місцевого нафтосховища.