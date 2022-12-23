Нацкомісія Молдови доповнила рішення щодо порядку в'їзду українських громадян

19:03 23 грудня Київ, Україна

Українцям дозволено до 1 лютого 2023 року в'їжджати до Молдови на підставі посвідчення особи та через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт.



Таке рішення 23 грудня ухвалила Нацкомісія з надзвичайного стану, повідомляє Newsmaker.



Нацкомісія доповнила рішення про порядок в'їзду українських громадян, ухвалене 24 лютого.



Тепер громадяни України зможуть в'їжджати до Молдови з Румунії на підставі: посвідчення особи (ID-картка, внутрішній паспорт), звичайного паспорта, а також інших документів, що посвідчують особу (посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові, тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції, посвідчення водія, посвідка на проживання, військовий квиток і т.д.). Також вони можуть пред'явити копії цих документів або документи в електронному форматі, а також документи зі строком дії, що минув.



Раніше таке положення діяло лише у разі в'їзду до Молдови з України.



На основі тих самих документів вони зможуть виїхати з Молдови до України.



Нещодавно громадянку України та трьох її неповнолітніх дітей, які прямували з Бухареста до Одеси транзитом через Молдову, не впустили до країни, бо вони не мали закордонних паспортів, а лише внутрішні документи, що засвідчують особу. Як тоді пояснив голова Прикордонної поліції Росіян Василой, щоб проїхати транзитом через Молдову, громадяни України мають оформити необхідні документи у дипломатичних представництвах України.