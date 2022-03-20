Національний прапор Білорусі можуть визнати нацистською символікою

21:10 21 червня Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ Білорусі запропонувало включити національний прапор (біло-червоно-білий прапор) і патріотичне гасло-девіз "Живе Білорусь" в список нацистської символіки і атрибутики.

Про це повідомляє Союз журналістів Білорусі 21 червня.

У КДБ Білорусі надійшов на погодження проєкт акта МВС "Про визначення списків організацій та інших структур, нацистської символіки і атрибутики".



У документі нібито міститься список нацистської (колабораціоністської) символіки і атрибутики, зокрема, біло-червоно-білий національний білоруський прапор і слоган "Живе Білорусь!", які активно використовуються під час масових акцій протесту проти режиму Лукашенка.



Їхнє використання приписується нинішньою владою колабораціоністським формуванням і організаціям під час Другої світової війни.



За даними місцевих ЗМІ, в минулому році самопроголошений президент Олександр Лукашенко говорив, що не ходить під біло-червоно-білим прапором, оскільки той "фашистський". Він обіцяв "прибрати цю фашистську символіку з суспільства".