Національний страйк в Білорусі: затримано 210 осіб

19:57 26 жовтня Київ, Україна

Сьогодні в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк з вимогою відставки Олександра Лукашенка, з подачі Світлани Тихановської.

Станом на 18:30 відомо про 210 затриманих учасників мітингів і акцій протестів в перший день страйку в Білорусі.

Про це повідомляє білоруська редакція "Радіо Свобода".

"Співробітники низки державних і комерційних підприємств і навчальних закладів з ранку почали акції протесту, мітинги і страйки на підприємствах і в вишах. За даними правозахисного центру "Вясна", станом на 18:30 вже відомо про 210 затриманих в Мінську, Борисові, Гродно, Могильові, Новополоцьку", - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що серед затриманих - генеральний директор Onliner Ілля Жуковець і його розробник Олександр Махоров, а також поет Едуард Акулін.

"На блок-посту хімічного підприємства "Гродно Азот" зібралося близько 100 осіб. Робочі відмовилися змінюватися. Адміністрація викликала поліцію, і страйкарі були затримані. За словами очевидців, силовики вивели з 18-ої гімназії на вулиці Калініна кілька людей, ймовірно, старшокласників. Невідомі люди в масках напали також на колону студентів біля одного з корпусів БНТУ. У районі метро "Пушкінська" омонівці б'ють вікна машин, водії яких висловлюють солідарність з протестувальниками. Повідомляється, що не менше трьох осіб, які намагалися перекрити рух, були затримані біля будівлі Белгазпромбанка на вулиці Прітіцького в Мінську", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що жителі Мінська розповідають про звірячі затримання учасників мережі солідарності на площі Перемоги, а також на вулиці Кальварійській.