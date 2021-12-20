Розпочався другий тур президентських виборів в Польщі

У Польщі стартував другий тур президентських виборів. Сьогодні, 12 липня, з 08:00 почалося голосування в більш ніж 27 тисяч виборчих дільницях. Робота ділянок для голосування триватиме до 22:00.

Проголосувати можуть близько 30 мільйонів поляків, з яких 520 тисяч - за кордоном. Вони повинні поставити знак Х напроти прізвища одного з двох кандидатів - чинного польського лідера Анджея Дуди або опозиційного кандидата від Громадянської платформи і мера Варшави Рафала Тшасковского.

Попередні підсумки голосування на підставі екзитполів стануть відомі відразу ж після закриття виборчих дільниць. Офіційні підсумки Державна виборча комісія оголосить протягом 48 годин.

На ділянках діють посилені санітарні заходи. Між членами виборчих комісій, які реєструють громадян, повинна дотримуватися дистанція не менше 1,5 м. Більше 200 тисяч їх співробітників забезпечені захисними масками і рукавичками. На одну людину має припадати не менше 4 кв. м вільної площі.

Всі громадяни, які перебувають в приміщенні дільниці, повинні закривати рот і ніс маскою або хусткою. У момент перевірки документів маску можна буквально на секунду зняти. На входах встановлені засоби для дезінфекції рук. Виборчком просить людей приносити свої авторучки, а також пляшку води на випадок тривалого очікування можливості проголосувати.

Як відомо 28 червня Дуда переміг в першому турі, набравши 43,5% голосів. Рафал Тшасковскій був другим з 30,5%. Явка склала 64,5%.

Перед другим туром останні соцопитування показали, що Тшасковскій випереджає Дуду на 2%.