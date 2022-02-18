Початок війни між Азербайджаном і Вірменією за Нагірний Карабах

10:34 27 вересень Київ, Україна

Недовго тривав відносний мир на багатостраждальній карабаській землі. Ворожнеча за спірну територію Нагірного Карабаху все ще жива. І ось все повторилося знову. Сьогодні Міністерство оборони Азербайджану офіційно оголосило про початок повномасштабного військового вторгнення на територію Вірменії.

Обидві сторони вже зазнали втрат, особливо запеклі бої йдуть в районі Нагірного Карабаху, який кожна зі сторін вважає своєю територією.

Зокрема, під артилерійським ударом опинилася столиця Карабаху - Степанакерт.

"Це війна за життя або смерть, і ми всі будемо боротися. Ми будемо воювати усією нацією і всі разом переможемо", - заявив глава Нагірного Карабаху.

Влада Азербайджану пояснила свої дії провокаціями з боку Вірменії, але в Вірменії кажуть, що контрнаступ було заздалегідь сплановано військовими силами Азербайджану.

У свою чергу Туреччина вже заявила про підтримку Азербайджану в конфлікті з Вірменією.

"Ми рішуче засуджуємо напад Вірменії на Азербайджан. Вірменія порушила перемир'я, напавши на цивільні поселення і ще раз продемонструвавши, що виступає проти миру та стабільності. Міжнародна спільнота має негайно припинити ці небезпечні провокації", - заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в Twitter.

Чиновник додав, що Анкара підтримує Баку "в світлі цих нападів".

Нагадаємо, що раніше президент Азербайджану заявив, що Вірменія готується до нової великої війни. Бої в липні 2020 року на вірмено-азербайджанському кордоні є наслідком провокації Єревана, зазначив Ільхам Алієв.

Також повідомлялося, що в серпні Азербайджан і Туреччина провели масштабні військові навчання. У маневрах були залучені бронетехніка, артилерійські установки та міномети, військова авіація і засоби ППО армій двох країн.