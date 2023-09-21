Почалася зустріч представників невизнаної республіки Карабах із владою Азербайджану

11:52 21 вересня Київ, Україна

У Євласі в Азербайджані в четвер, 21 вересня, розпочинається зустріч представників невизнаної республіки в Нагірному Карабаху з владою Азербайджану.

Про це повідомляє azertag.az.



Так, представники невизнаної республіки у супроводі російських миротворців прибули у Євлах для зустрічі з відповідальним за зв'язок з

вірменськими жителями, які проживають у Нагірному Карабаху.

За даними азербайджанських ЗМІ, зустріч очолив депутат Міллі Меджлісу Азербайджану Рамін Мамедов. Вірменів Нагірного Карабаху представляє Давид Мелкумян.



Станом на 11-у за Києвом з'явилися перші фото зустрічі.