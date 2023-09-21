Почалася зустріч представників невизнаної республіки Карабах із владою Азербайджану

У Євласі в Азербайджані в четвер, 21 вересня, розпочинається зустріч представників невизнаної республіки в Нагірному Карабаху з владою Азербайджану.
Про це повідомляє azertag.az.
Так, представники невизнаної республіки у супроводі російських миротворців прибули у Євлах для зустрічі з відповідальним за зв'язок з
Так, представники невизнаної республіки у супроводі російських миротворців прибули у Євлах для зустрічі з відповідальним за зв'язок з
вірменськими жителями, які проживають у Нагірному Карабаху.
За даними азербайджанських ЗМІ, зустріч очолив депутат Міллі Меджлісу Азербайджану Рамін Мамедов. Вірменів Нагірного Карабаху представляє Давид Мелкумян.
Станом на 11-у за Києвом з'явилися перші фото зустрічі.
Що відомо про операцію Азербайджану в Карабаху
Азербайджан 19 вересня заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру у Нагірному Карабаху. Для евакуації населення із небезпечної зони створили гуманітарні коридори та пункти прийому, заявили у Міноборони країни.
При цьому МО Вірменії інформувало, що ситуація на кордонах відносно стабільна. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян скликав засідання Ради безпеки у зв'язку із ситуацією в Нагірному Карабаху і говорив, що Азербайджан проводить етнічне чищення.
У МОЗ Нагірного Карабаху заявили, що в результаті операції Азербайджану 19 вересня загинули п'ятеро людей. Також 80 осіб перебувають у медустанові, серед них 15 цивільних.
20 вересня в Нагірному Карабаху ухвалили рішення про припинення вогню з 13:00 за місцевим часом.
Азербайджан 19 вересня заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру у Нагірному Карабаху. Для евакуації населення із небезпечної зони створили гуманітарні коридори та пункти прийому, заявили у Міноборони країни.
При цьому МО Вірменії інформувало, що ситуація на кордонах відносно стабільна. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян скликав засідання Ради безпеки у зв'язку із ситуацією в Нагірному Карабаху і говорив, що Азербайджан проводить етнічне чищення.
У МОЗ Нагірного Карабаху заявили, що в результаті операції Азербайджану 19 вересня загинули п'ятеро людей. Також 80 осіб перебувають у медустанові, серед них 15 цивільних.
20 вересня в Нагірному Карабаху ухвалили рішення про припинення вогню з 13:00 за місцевим часом.
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