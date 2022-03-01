Почалася зустріч Меркель з Тихановською

Триденний візит лідера опозиції Білорусі Світлани Тихановської в Берлін розпочався із зустрічі з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.
Про це повідомляє Telegram-канал білоруського політика "Пул першої".
Нагадаємо, напередодні Тихановська прибула з триденним візитом до Берліна.
Раніше повідомлялося, що Тихановська в рамках візиту також зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом в середу, 7 жовтня.
Раніше повідомлялося, що Тихановська в рамках візиту також зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом в середу, 7 жовтня.
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