Почалася зустріч Меркель з Тихановською

16:25 06 жовтень Київ, Україна

Триденний візит лідера опозиції Білорусі Світлани Тихановської в Берлін розпочався із зустрічі з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель

Про це повідомляє Telegram-канал білоруського політика "Пул першої".

"Світлана Тихановська розпочала зустріч з Ангелою Меркель. На порядку денному буде участь Німеччини в організації переговорів про нові вибори в Білорусі. Підсумки з'являться на цьому каналі відразу після зустрічі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Тихановська прибула з триденним візитом до Берліна.



Раніше повідомлялося, що Тихановська в рамках візиту також зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом в середу, 7 жовтня.