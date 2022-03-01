Почалася зустріч Меркель з Тихановською

16:25 06 жовтень Київ, Україна

Триденний візит лідера опозиції Білорусі Світлани Тихановської в Берлін розпочався із зустрічі з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.
 
Про це повідомляє Telegram-канал білоруського політика "Пул першої".
"Світлана Тихановська розпочала зустріч з Ангелою Меркель. На порядку денному буде участь Німеччини в організації переговорів про нові вибори в Білорусі. Підсумки з'являться на цьому каналі відразу після зустрічі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні Тихановська прибула з триденним візитом до Берліна.

Раніше повідомлялося, що Тихановська в рамках візиту також зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом в середу, 7 жовтня.