Розпочалася зустріч Контактної групи Рамштайн-6

17:43 12 жовтня Київ, Україна

12 жовтня у Бельгії розпочалася зустріч Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-6) під егідою США.



Про це у вступному слові заявив глава Пентагону Ллойд Остін.



Він зазначив, що останні обстріли росією українських територій лише посилили рішучість українського народу та ще більше об'єднали країни з різних регіонів світу.



Остін також відзначив прогрес України зі звільнення своїх територій.

"Ми зустрічалися у вересні і бачили, що Україна на полі бою досягла значного прогресу. І, незважаючи на нову атаку путіна, українські Збройні сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні міст від російської окупації та повернули тисячі кілометрів їхньої землі. Ці перемоги належать українським солдатам, але Контактна група забезпечує їм допомогу, а сталість підтримки – життєво важлива", - наголосив глава Контактної групи.



Він додав, що Контактна група продовжуватиме посилювати оборонні можливості України, допомагати у задоволенні поточних потреб, а також у довгостроковій перспективі.

Останній напад росії лише поглибив рішучість українського народу і ще більше об'єднав країни доброї волі з кожного регіону на землі. Ми зібралися сьогодні знову, щоб підтримати права України захищати себе. Наша мета ще більше зміцнилася", - переконаний Остін.

Міністр оборони США знову зазначив, що члени Контактної групи зібралися сьогодні разом, будучи "єдиними у нашій спільній прихильності допомогти Україні захистити свій суверенітет, територію та свій народ від російського несправедливого та неспровокованого нападу".