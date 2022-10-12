Розпочалася зустріч Контактної групи Рамштайн-6

12 жовтня у Бельгії розпочалася зустріч Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-6) під егідою США.
Про це у вступному слові заявив глава Пентагону Ллойд Остін.
Він зазначив, що останні обстріли росією українських територій лише посилили рішучість українського народу та ще більше об'єднали країни з різних регіонів світу.
Остін також відзначив прогрес України зі звільнення своїх територій.
Він додав, що Контактна група продовжуватиме посилювати оборонні можливості України, допомагати у задоволенні поточних потреб, а також у довгостроковій перспективі.
Міністр оборони США знову зазначив, що члени Контактної групи зібралися сьогодні разом, будучи "єдиними у нашій спільній прихильності допомогти Україні захистити свій суверенітет, територію та свій народ від російського несправедливого та неспровокованого нападу".
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