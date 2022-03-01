Розпочав свою роботу міжнародний волонтерський проєкт "Нюрнберг-2022"

Міжнародна волонтерська команда запустила проєкт Нюрнберг-2022.
Проєкт збирає та публікує всі жахи війни та злочини Путіна проти мирного населення України.
Відео- та фотофакти руйнувань та смертей збираються для подальшого судового процесу проти Путіна.
Проєкт тільки стартував та наповнюється інформацією.
Обережно! 18+
Проєкт збирає та публікує всі жахи війни та злочини Путіна проти мирного населення України.
Відео- та фотофакти руйнувань та смертей збираються для подальшого судового процесу проти Путіна.
Проєкт тільки стартував та наповнюється інформацією.
Обережно! 18+
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