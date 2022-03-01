Розпочав свою роботу міжнародний волонтерський проєкт "Нюрнберг-2022"

13:03 01 березень Київ, Україна

Міжнародна волонтерська команда запустила проєкт Нюрнберг-2022.

Проєкт збирає та публікує всі жахи війни та злочини Путіна проти мирного населення України.

Відео- та фотофакти руйнувань та смертей збираються для подальшого судового процесу проти Путіна.

Проєкт тільки стартував та наповнюється інформацією.

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