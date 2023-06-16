Нацасамблея Франції підтримала збільшення витрат на оборону

15:02 08 червня Київ, Україна

Національна асамблея Франції (нижня палата парламенту) підтримала збільшення оборонних витрат на 413 млрд євро на 2024-2030 роки. Тепер цей проект має розглянути Сенат.



Кошти призначені для модернізації збройних сил, повідомляє BFM.



Оборонний бюджет підтримано 408 голосами проти 87.



Зазначається, що 56 млрд євро планується витратити на: ядерне стримування, 98 млрд – на оплату праці військових, 65 млрд – на підготовку Збройних сил, 16 млрд – на поповнення запасів боєприпасів, 10 мільярдів євро на інновації; 6 мільярдів євро на космічні програми, а також близько 30 млрд. – на покриття інфляції.



До цього додається майже повне оновлення флоту ВМС Франції з новим авіаносцем на чолі.. Військово-повітряні сили продовжуватимуть свою модернізацію для 42 бойових літаків Rafale, яка триватиме до 2032 року.



Пріоритетом залишається модернізація ВПС за допомогою спільної бойової програми Scorpion, яка складається з бронетехніки Serval, Griffon, Jaguar та Leclerc. У поправці до законопроекту уряд планує до 2030 мати у складі 238 Jaguar проти 200 запланованих раніше і 1437 броньованих машин Griffon проти 1345 року.



Крім того, Франція планує збільшити витрати на особовий склад і досягти штату в 355 тисяч осіб вже до 2030 року (з них 275 тисяч військових та 80 тисяч резервістів). Міноборони Франції має намір до 2035 року побудувати армію з "одного резервіста на двох солдатів".