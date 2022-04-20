Набіулліна та дочки путіна потрапили до списків санкцій Канади

11:41 20 квітня Київ, Україна

Уряд Канади ввів санкції проти голови центробанку Ельвіри Набіулліної та ще 13 росіян у рамках нового пакету обмежень.

МЗС країни нагадав - канадським резидентам та громадянам заборонено здійснювати будь-які угоди та надавати фінансові послуги цим особам.



Крім Набіулліної санкції торкнулися співвласників Альфа-банку Петра Авена та Михайла Фрідмана, ексспіввласника банку Германа Хана, голови наглядової ради інвестиційної групи Finstar Financial Group Олега Бойка, ексспіввласника групи «Сафмар» Михайла Гуцерієва, колишнього заступника голови ЦБ Олександра Торшина, президента групи компаній «Ареті» Ігоря Макарова, музиканта Сергія Ролдугіна та ексголови ради директорів аеропорту «Шереметьєво» Олександра Пономаренка.



До списку санкцій також увійшли ймовірні дочки володимира путіна — голова фонду «Іннопрактика» Катерина Тихонова та співвласниця компанії Nomenko, ендокринолог Марія Воронцова, а також дружина та дочка міністра закордонних справ сергія лаврова — Марія Лаврова та Катерина Винокурова.