На заяву Байдена про санкції глава Росскомосу відповів у стилі Путіна.

Після того, як президент США Джо Байден виступив із пропозицією санкцій, які безпосередньо зачеплять космічні програми Росії, генеральний директор Росскомосу Дмитро Рогозін у путінській манері пригрозив США «скинути» на них МКС.

Розкритикувавши санкційні заходи, Рогозін заявив, що Росія здатна обійтися самотужки у всіх галузях, які будуть порушені санкціями.. А ось без російського управління, яке виробляється виключно двигунами російських вантажних кораблів "Прогрес МС", МКС не обійдеться.

Використовуючи вульгарну лексику, Рогозін через Твіттер поставив загрозливе питання: хто у разі санкцій врятує МКС від «сходу з орбіти та падіння на США»?

Із відповіддю на запитання Рогозіна не сповільнив Ілон Маск: "Space X".