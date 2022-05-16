На заводі Renault в Росії збиратимуть «Москвичі»

09:36 16 травня Київ, Україна





Напередодні відбулося відповідне підписання угод. В результаті, 100% акцій ЗАТ "Рено Росія" володітиме уряд Москви. 67,69% акцій автоконцерну «АВТОВАЗ» переходять у власність Російської Федерації від імені ФГУП «НАМИ». Акції «АвтоВАЗу», що залишилися, збереже держкорпорація «Ростех».



Мер Москви Сергій Собянін заявив, що на заводі відновиться виробництво автомобілів під брендом «Москвич». За його словами, Москва збереже більшу частину колективу заводу «Рено» після відходу власника. Російські активи французької групи Renault переходять у державну власність, заявили в Мінпромторгу Росії.Напередодні відбулося відповідне підписання угод. В результаті, 100% акцій ЗАТ "Рено Росія" володітиме уряд Москви. 67,69% акцій автоконцерну «АВТОВАЗ» переходять у власність Російської Федерації від імені ФГУП «НАМИ». Акції «АвтоВАЗу», що залишилися, збереже держкорпорація «Ростех».Мер Москви Сергій Собянін заявив, що на заводі відновиться виробництво автомобілів під брендом «Москвич». За його словами, Москва збереже більшу частину колективу заводу «Рено» після відходу власника.

«Основним технологічним партнером відродженого Московського автомобільного заводу «Москвич» стане КАМАЗ. На першому етапі буде організовано виробництво класичних автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння, а в перспективі – і електромобілів», – зазначив Собянін.

На заводі "Рено", який перейшов у власність Москви, виготовлятимуть автомобілі під брендом "Москвич", повідомив Собянін.

Росіяни, ласкаво просимо назад в СРСР.