На заході США продовжують вирувати масштабні пожежі

05:40 17 вересень Київ, Україна

Дим від природних пожеж на заході США досяг не тільки східного узбережжя країни, а й низки країн північної частини Європи, повідомляє Європейська служба моніторингу атмосфери (CAMS).



"Порівнюючи пожежну активність в США з попередніми роками, CAMS виявив, що в цьому році активність була в десятки або сотні разів вищою, ніж в середньому за 2003-2019 роки", - наголошується в повідомленні.



Експерти заявили, що дим потрапив в атмосферу над Північною Америкою, США та Канадою, після чого він досяг північної Європи. Згідно з прогнозами, це повториться до наступних вихідних (19-20 вересня). Тоді дим знову перетне Атлантику.



На думку американських вчених, поширенню диму на схід сприяє погода, повідомило агентство The Associated Press



"Часом достатня кількість диму накладається на повітряні потоки у верхніх шарах, що забезпечує загальну тенденцію по всій країні. Зараз це відбувається знову", - повідомив Метт Солум з відділення Національної метеорологічної служби США в Солт-Лейк-Сіті (штат Юта).