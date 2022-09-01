11:56 22 серпня Київ, Україна

Після злив на південному заході Польщі місцями підтоплено дороги та житлові будинки.

Про це повідомляє RMF24.



Рясні зливи пройшли в Сілезькому, Нижньосілезькому та Опольському воєводствах.



Особливо постраждала комуна Марциновіце у Нижньосілезькому воєводстві, де за короткий час випало 100 літрів води на квадратний метр. Підтоплено близько сотні будинків, дороги та поля, деяким людям довелося евакуюватися зі своїх будинків. Один із мостів повністю зруйнований.



В Опольському та Сілезькому воєводствах рятувальники здійснили по 300 виїздів, допомагаючи відкачувати воду та захищати будинки від затоплення.