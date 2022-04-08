На півдні Японії понад 120 тис. осіб будуть евакуйовані через зливи і зсуви

10:39 11 липня Київ, Україна

Рясні зливи, які обрушилися на південні префектури Японії, послужили причиною евакуації майже 120 000 місцевих жителів.



Про це повідомляє Reuters.



Кілька днів тому смертоносні зсуви обрушилися на приморське місто Атамі на північний захід від Токіо.



Японське метеорологічне агентство випустило попередження про дощ в трьох префектурах острова Кюсю, що спонукало деякі місцеві органи влади наказати жителям евакуюватися.



Тиждень тому на курортне місто Атамі обрушилися сильні дощі, що викликали зсуви, в результаті яких загинули не менше дев'яти осіб, 20 зникли безвісти.