На півдні Нігерії з'ясовують причини загадкової смерті 15 осіб

На півдні Нігерії епідеміологи зафіксували смерть 15 молодих людей у віці до 25 років. Імовірно, причиною їхньої смерті могла стати геморагічна лихоманка.
Про це повідомило місцеве видання Vanguard.
Відзначається, що серед померлих молоді люди у віці від 18 до 25 років. Влада штату запевнила населення, що буде зроблено все можливе для обмеження поширення захворювання.
Відзначається, що серед померлих молоді люди у віці від 18 до 25 років. Влада штату запевнила населення, що буде зроблено все можливе для обмеження поширення захворювання.
Епідеміологи вже відвідали сім'ї загиблих і лікарню і зібрали необхідні для дослідження зразки. Вони підозрюють, що однією з причин загибелі людей могла стати геморагічна лихоманка.
Геморагічна лихоманка - вірусне захворювання, що характеризується лихоманкою, геморагічним синдромом (крововиливами, кровотечами). До цього типу інфекцій відноситься лихоманка денге, Ебола, лихоманка Ласса.
Геморагічна лихоманка - вірусне захворювання, що характеризується лихоманкою, геморагічним синдромом (крововиливами, кровотечами). До цього типу інфекцій відноситься лихоманка денге, Ебола, лихоманка Ласса.
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