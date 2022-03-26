На півдні Нігерії з'ясовують причини загадкової смерті 15 осіб

16:02 02 листопада Київ, Україна

На півдні Нігерії епідеміологи зафіксували смерть 15 молодих людей у віці до 25 років. Імовірно, причиною їхньої смерті могла стати геморагічна лихоманка.

Про це повідомило місцеве видання Vanguard.



Відзначається, що серед померлих молоді люди у віці від 18 до 25 років. Влада штату запевнила населення, що буде зроблено все можливе для обмеження поширення захворювання.

"Уряд штату Дельта отримав інформацію про нібито загадкові випадки смерті в громадах Уте Окпу та Ідумеса. Губернатор Іфеані Окова доручив Міністерству охорони здоров'я штату негайно розслідувати ці випадки смерті, визначити їхню причину або причини і вжити заходів щодо стримування (захворювання)", - цитує видання уповноваженого з питань охорони здоров'я штату Морді Ононьє.

Епідеміологи вже відвідали сім'ї загиблих і лікарню і зібрали необхідні для дослідження зразки. Вони підозрюють, що однією з причин загибелі людей могла стати геморагічна лихоманка.



Геморагічна лихоманка - вірусне захворювання, що характеризується лихоманкою, геморагічним синдромом (крововиливами, кровотечами). До цього типу інфекцій відноситься лихоманка денге, Ебола, лихоманка Ласса.