На півдні Франції палають лісові пожежі. До гасіння залучили сотні пожежників

12:36 17 серпня Київ, Україна

Як повідомило сьогодні, 17 серпня, агентство Reuters, великі лісові пожежі охопили південні райони Франції, впритул наблизившись до французької Рив'єри. За заявою глави МВС Жерара Дарманена, в районі Вар на півдні Франції з лісовими пожежами борються сотні пожежників.

Раніше південній Франції вдавалося уникати великих пожеж, незважаючи на сильну спеку в більшій частині Середземноморського регіону.

За словами Дарманена, для захисту жителів району залучили 650 пожежників. Також в операції по локалізації вогню задіяні кілька спеціалізованих літаків.

"Погодні умови вкрай несприятливі", - написав Дарманен в Twitter.

Локалізувати вогонь намагаються кілька спеціалізованих літаків, однак спека сприяє поширенню вогню.

Відзначимо, що вогонь спалахнув близько села Гонфарон, приблизно за 50 км на захід від міста Сен-Тропе на французькій Рив'єрі. Місцевих жителів закликали триматися подалі від вогнища загоряння.

Нагадаємо, що раніше під Єрусалимом спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь знищив рослини на території 17 тис. кв. км. Займання локалізували, проте ще не взяли під повний контроль.