На півдні Афганістану під час вибуху автобуса загинули від 16 до 25 осіб

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В результаті терористичного нападу на автобус в передмісті Шахр-е-Сафа, на півдні Афганістану, загинули щонайменше 16 осіб.

Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на місцеве джерело в понеділок, 10 травня.



Автобус підірвався на придорожній міні в провінції Забуль на півдні країни. Уточнюється, що вибух прогримів в окрузі Шахр-е-Сафа.



За даними іншого джерела, в автобусі знаходилися 25 осіб. Всі вони могли загинути. Офіційної заяви про інцидент на цей момент немає.