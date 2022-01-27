На півдні Афганістану під час вибуху автобуса загинули від 16 до 25 осіб

08:13 10 травень Київ, Україна

В результаті терористичного нападу на автобус в передмісті Шахр-е-Сафа, на півдні Афганістану, загинули щонайменше 16 осіб.
 
Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на місцеве джерело в понеділок, 10 травня.

Автобус підірвався на придорожній міні в провінції Забуль на півдні країни. Уточнюється, що вибух прогримів в окрузі Шахр-е-Сафа.

За даними іншого джерела, в автобусі знаходилися 25 осіб. Всі вони могли загинути. Офіційної заяви про інцидент на цей момент немає.