На японській АЕС запрацював новий енергоблок, здатний витримати пряме падіння літака

09:26 16 грудня Київ, Україна

Японія заявляла про наміри відмовитися від "мирного атома", незважаючи на це був запущений новий захищений енергоблок на АЕС "Сендай".

Перший в країні атомний реактор, який максимально захищений від терактів і стихійних лих, 15 грудня розпочав вироблення електроенергії в штатному режимі.



Посилений енергоблок потужністю 890 МВт, що знаходиться на АЕС "Сендай" на південному заході Японії, здатний витримати пряме падіння важкого пасажирського літака, захопленого терористами. Реактор також оснащений пристроями, опис яких тримається в секреті, застосовуваними на випадок атаки диверсантів. Крім того, він має підвищену захищеністю систем на випадок стихійних лих, завдяки чому його робота ні в якому разі не повинна привести до викидів радіоактивних речовин в навколишнє середовище.



Також повідомляється, що система управління реактора має пристрої, які будуть застосовуватися в разі захоплення станції диверсантами. Їхній зміст і опис тримається в секреті.



Такі жорсткі вимоги до норм безпеки є вимушеними кроками. Їх ввели після аварії на іншій атомній електростанції "Фукусіма-1". Внаслідок потужного землетрусу і наступного після нього цунамі, на станції сталася ціла низка катастрофічних подій. В результаті цих подій, країна переглянула свої плани з використання ядерної енергії та вектора розвитку енергетики в цілому.