На виборах в Італії перемагають правоцентристи

08:39 26 вересня Київ, Україна

За підсумками опрацювання понад 90% бюлетенів, правоцентристська коаліція набрала 44,53% на виборах до верхньої палати парламенту Італії.



Туди входять партії "Брати Італії", "Ліга", "Вперед, Італія" експрем'єра Берлусконі та "Ми, помірні".



Провідною політичною силою має стати вкрай права партія "Брати Італії", вона займає 26,39% у сенаті та 26,44% у палаті депутатів. А лідером країни у такий спосіб може стати голова "Братів Італії" Джорджія Мелоні - перша жінка-прем'єр в італійській історії.



Слід зазначити, що Мелоні та її «Брати Італії» є як різкими критиками ЄС, так і пристрасними прихильниками посилення ролі НАТО та займають проукраїнську позицію у війні з росією, на відміну від своїх колег по коаліції Сальвіні та Берлусконі, яких називають друзями путіна!

Нагадаємо, перші за більш як сторіччя осінні загальнонаціональні вибори в Італії були викликані міжпартійною боротьбою, яка в липні призвела до повалення уряду прем'єр-міністра Маріо Драгі.