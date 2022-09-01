На виборах до держдуми росії в 2021 році вкинули до 17 мільйонів голосів - розслідування

10:17 12 серпня Київ, Україна

На виборах до держдуми росії 2021 року у росіян не було можливості спостерігати за виборами з відеотрансляції (доступ до неї залишився тільки у партій, кандидатів і самих виборчкомів). У розпорядженні «Медузи» опинилося понад мільйон годин записів з камер, встановлених у приміщеннях понад дев'яти тисяч дільничних та територіальних виборчих комісій у 19 регіонах.

Кадри, які опинилися у розпорядженні у журналістів, проаналізувала група незалежних спостерігачів за допомогою штучного інтелекту. Як зазначає видання, ця програма не вміє ідентифікувати виборців або визначати, за кого віддали свій голос, але може порахувати кількість людей, які проголосували на дільниці.



Аналіз архіву із записами голосування на 9 тисячах дільниць у 19 регіонах показав, що замість заявлених ЦВК 3,2 мільйона осіб, які нібито проголосували на 3505 дільницях, бюлетені опустили в урни лише трохи більше 2 мільйонів виборців.



Таким чином, третина голосів була сфальшована.

«Якщо припустити, що така сама закономірність вірна і для загальної кількості тих, хто проголосував на виборах, то можна говорити про вкидання вже 17,1 мільйона голосів», - зазначає «Медуза».

Що примітно, саме ці депутати, яких просто ніхто не вибирав, ратифікували угоду про «дружбу, співпрацю та взаємну допомогу» між росією та самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР". Документ став одним із формальних (хоча суперечать навіть російським законам) обґрунтувань для вторгнення в Україну.