На схід Індії обрушився черговий циклон

21:01 26 травень Київ, Україна

Не встигла Індія відновитися після потужного по силі руйнування циклону Тауктае, як на схід країни обрушився циклон Яас.

Про це в середу, 26 травня, повідомляє AFP.



Відзначається, що через тиждень після того, як циклон Тауктае забрав щонайменше 155 життів на заході Індії, циклон Яас змусив евакуювати понад 1,5 мільйона осіб в східних штатах Західна Бенгалія і Одіша.



Місцеві чиновники повідомили, що двоє людей загинули через хвилі, ще один - коли негода зруйнувала його будинок.



Циклон супроводжував різкий дощ і вітер швидкістю до 155 км/год, що еквівалентно урагану другої категорії.



Близько 20 000 будівель були пошкоджені, а більше десяти річкових островів затоплені, повідомили місцеві чиновники.



У сусідньому Бангладеш одна людина загинула внаслідок негоди, там також затоплені тисячі будинків.

Циклон Тауктае приніс пориви вітру до 210 км/год, що відповідає рівню урагану категорії 3 і на один рівень нижче категорії суперциклонів IMD.



Тауктае вважають найпотужнішим циклоном, який вдарив по штату Гуджарат за останні 20 років.