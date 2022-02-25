На схід Індії обрушився черговий циклон

Не встигла Індія відновитися після потужного по силі руйнування циклону Тауктае, як на схід країни обрушився циклон Яас.
Про це в середу, 26 травня, повідомляє AFP.
Відзначається, що через тиждень після того, як циклон Тауктае забрав щонайменше 155 життів на заході Індії, циклон Яас змусив евакуювати понад 1,5 мільйона осіб в східних штатах Західна Бенгалія і Одіша.
Місцеві чиновники повідомили, що двоє людей загинули через хвилі, ще один - коли негода зруйнувала його будинок.
Циклон супроводжував різкий дощ і вітер швидкістю до 155 км/год, що еквівалентно урагану другої категорії.
Близько 20 000 будівель були пошкоджені, а більше десяти річкових островів затоплені, повідомили місцеві чиновники.
У сусідньому Бангладеш одна людина загинула внаслідок негоди, там також затоплені тисячі будинків.
Циклон Тауктае приніс пориви вітру до 210 км/год, що відповідає рівню урагану категорії 3 і на один рівень нижче категорії суперциклонів IMD.
Тауктае вважають найпотужнішим циклоном, який вдарив по штату Гуджарат за останні 20 років.
Відзначається, що через тиждень після того, як циклон Тауктае забрав щонайменше 155 життів на заході Індії, циклон Яас змусив евакуювати понад 1,5 мільйона осіб в східних штатах Західна Бенгалія і Одіша.
Місцеві чиновники повідомили, що двоє людей загинули через хвилі, ще один - коли негода зруйнувала його будинок.
Циклон супроводжував різкий дощ і вітер швидкістю до 155 км/год, що еквівалентно урагану другої категорії.
Близько 20 000 будівель були пошкоджені, а більше десяти річкових островів затоплені, повідомили місцеві чиновники.
У сусідньому Бангладеш одна людина загинула внаслідок негоди, там також затоплені тисячі будинків.
Циклон Тауктае приніс пориви вітру до 210 км/год, що відповідає рівню урагану категорії 3 і на один рівень нижче категорії суперциклонів IMD.
Тауктае вважають найпотужнішим циклоном, який вдарив по штату Гуджарат за останні 20 років.
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