На вокзалі в Парижі невідомий поранив ножем шістьох людей

У Парижі на міжнародному залізничному вокзалі Gare du Nord вранці 11 січня чоловік без документів напав із ножем на шістьох людей. Один із поранених перебуває у тяжкому стані.
BBC повідомляє, що напад стався о 06:42 (05:42 GMT) - протягом однієї хвилини усі шестеро отримали поранення. Нападника вдалося зупинити.
Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін заявив, що двоє поліціянтів, які не були при виконанні службових обов’язків, зупинили чоловіка. Підозрюваний нападник отримав три поранення та був доставлений до лікарні. Поліція поки що не називає ім'я чоловіка, бо він не мав документів при собі.
Також міністр додав, що серед постраждалих - офіцер французької прикордонної поліції. Влада намагається встановити, чи був мотив нападу, водночас справу взяли під контроль криміналісти, сказав Дарманін.
Північний залізничний вокзал Парижа – один із найбільш завантажених міжнародних залізничних вокзалів у Європі – близько 700 000 мандрівників на день. Інцидент спричинив значні затримки поїздів на станції.
BBC повідомляє, що напад стався о 06:42 (05:42 GMT) - протягом однієї хвилини усі шестеро отримали поранення. Нападника вдалося зупинити.
Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін заявив, що двоє поліціянтів, які не були при виконанні службових обов’язків, зупинили чоловіка. Підозрюваний нападник отримав три поранення та був доставлений до лікарні. Поліція поки що не називає ім'я чоловіка, бо він не мав документів при собі.
Також міністр додав, що серед постраждалих - офіцер французької прикордонної поліції. Влада намагається встановити, чи був мотив нападу, водночас справу взяли під контроль криміналісти, сказав Дарманін.
Північний залізничний вокзал Парижа – один із найбільш завантажених міжнародних залізничних вокзалів у Європі – близько 700 000 мандрівників на день. Інцидент спричинив значні затримки поїздів на станції.
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