На Велику Британію обрушився шторм Арвен. Є жертви та руйнування

Як острів, що знаходиться у зоні вітрів, Великобританія неодноразово стикалася зі штормами. Але вчора на більшу частину острова обрушився жорстокий і руйнівний шторм Арвен. Окрім численних руйнувань, є й людські жертви. На сьогодні відомо про трьох загиблих.
Через руйнівний вітер, швидкість якого становила 44 м/с, по всьому королівству було оголошено найвищий рівень небезпеки. Майже 112 тисяч жителів північних районів Англії залишилися без електропостачання.
Під час шторму загинули троє чоловіків. Одного чоловіка в графстві Камбрія придавило дерево, що впало, від отриманих травм він помер. У Північній Ірландії та шотландському окрузі Абердіншир також загинули двоє чоловіків, які перебували в автомобілях. Повалені вітром дерева буквально розчавили авто.
Снігопад, що послідував за штормом, порушив рух транспорту занесеними снігом дорогами. У величезних заторах стояли сотні авто, а на залізниці порушено графік руху поїздів.
Через руйнівний вітер, швидкість якого становила 44 м/с, по всьому королівству було оголошено найвищий рівень небезпеки. Майже 112 тисяч жителів північних районів Англії залишилися без електропостачання.
Під час шторму загинули троє чоловіків. Одного чоловіка в графстві Камбрія придавило дерево, що впало, від отриманих травм він помер. У Північній Ірландії та шотландському окрузі Абердіншир також загинули двоє чоловіків, які перебували в автомобілях. Повалені вітром дерева буквально розчавили авто.
Снігопад, що послідував за штормом, порушив рух транспорту занесеними снігом дорогами. У величезних заторах стояли сотні авто, а на залізниці порушено графік руху поїздів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі