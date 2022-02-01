На ранок 12 травня жертвами конфлікту Ізраїлю та Палестини стали понад 200 ізраїльтян

11:18 12 травень Київ, Україна

Лікарні в центрі і на півдні Ізраїлю прийняли понад 200 осіб, які потребують медичної допомоги. Люди зверталися з травмами, отриманими в результаті ракетного обстрілу з Сектора Гази.



Про це повідомляє Haaretz.



Так, семеро людей потрапили до лікарні у важкому стані.



В медичний центр Вольфсон госпіталізовані чотири пацієнти в критичному стані, в тому числі п'ятирічна дівчинка, яка отримала поранення в результаті ракетного удару.



У медичному центрі "Рамбам" 84-річний чоловік у важкому стані був поранений при підпалі готелю в Акко.



У медичному центрі Галіл в Нагарії надали медичну допомогу чотирьом поліціянтам, які були поранені в результаті закидання камінням під час демонстрації в Акко.



Нагадаємо, ракетний обстріл між Ізраїлем і Палестиною триває другу добу.