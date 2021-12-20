На Тихановську завели кримінальну справу за "підготовку теракту"

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти лідерки опозиції Світлани Тихановської, за підозрою в підготовці терористичного акту.
Про це повідомляє інформаційне агентство БЕЛТА.
Згідно з даними правоохоронців, організатори збиралися звинуватити в небезпечних діях чинну владу. У прокуратурі вважають, що дана кримінальна справа показує готовність опозиційних сил на будь-які дії для дестабілізації ситуації в країні.
Кримінальну справу для організації досудового розслідування направлено до слідчого управління КДБ. Генпрокуратура доручила Комітету державної безпеки негайно організувати міжнародний розшук зазначених осіб та підготувати пакет документів для направлення до компетентних органів Литви та Польщі про їхню видачу для притягнення до кримінальної відповідальності.
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