На Тихановську завели кримінальну справу за "підготовку теракту"

18:14 29 березень Київ, Україна

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти лідерки опозиції Світлани Тихановської, за підозрою в підготовці терористичного акту.

Про це повідомляє інформаційне агентство БЕЛТА.

"Генеральною прокуратурою на підставі матеріалів, представлених Комітетом державної безпеки і МВС, щодо Тихановської і учасників так званої ініціативи BYPOL порушено кримінальну справу за підготовку акту тероризму організованою групою за ст. 289 Кримінального кодексу. Зазначені особи кілька днів тому намагалися здійснити вибухи і підпали на території столиці та інших міст. Затриманий на місці злочину громадянин Малейчук вже дав свідчення про організаторів та учасників теракту", - повідомив генпрокурор.

Згідно з даними правоохоронців, організатори збиралися звинуватити в небезпечних діях чинну владу. У прокуратурі вважають, що дана кримінальна справа показує готовність опозиційних сил на будь-які дії для дестабілізації ситуації в країні.

Кримінальну справу для організації досудового розслідування направлено до слідчого управління КДБ. Генпрокуратура доручила Комітету державної безпеки негайно організувати міжнародний розшук зазначених осіб та підготувати пакет документів для направлення до компетентних органів Литви та Польщі про їхню видачу для притягнення до кримінальної відповідальності.