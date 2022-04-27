На території Польщі зловили російського та білоруського шпигунів

11:22 27 квітня Київ, Україна

У Польщі затримано громадянина російської федерації та громадянина білорусі, які займалися шпигунською діяльністю на території країни.

Про це повідомив представник польських спецслужб Станіслав Жарін.

Служба військової контррозвідки Польщі встановила особи підозрюваних, а затримала їх військова поліція.
"Вони обидва заслухали звинувачення, і суд ухвалив рішення про тимчасове утримання під вартою на три місяці", - повідомив Жарін.
 
Спікер додав, що чоловіків підозрюють у шпигунській діяльності на користь російських спецслужб.
"Росіянин та білорус, діючи від імені російської розвідки проти Польщі, вели діяльність, спрямовану на виявлення функціонування Збройних сил Польщі, у тому числі присутності армії у польсько-білоруській прикордонній зоні", – зазначив Жарін.
Розслідування на основі матеріалів Служби військової контррозвідки було ініційоване Окружною прокуратурою у Варшаві.

Нагадаємо, 23 березня Польща оголосила про видворення 45 російських дипломатів, запідозрених у шпигунстві.

Міністерство закордонних справ росії оголосило у відповідь персонами нон грата 45 польських дипломатів.