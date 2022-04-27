На території Польщі зловили російського та білоруського шпигунів

У Польщі затримано громадянина російської федерації та громадянина білорусі, які займалися шпигунською діяльністю на території країни.
Про це повідомив представник польських спецслужб Станіслав Жарін.
Служба військової контррозвідки Польщі встановила особи підозрюваних, а затримала їх військова поліція.
Служба військової контррозвідки Польщі встановила особи підозрюваних, а затримала їх військова поліція.
Спікер додав, що чоловіків підозрюють у шпигунській діяльності на користь російських спецслужб.
Розслідування на основі матеріалів Служби військової контррозвідки було ініційоване Окружною прокуратурою у Варшаві.
Нагадаємо, 23 березня Польща оголосила про видворення 45 російських дипломатів, запідозрених у шпигунстві.
Міністерство закордонних справ росії оголосило у відповідь персонами нон грата 45 польських дипломатів.
Нагадаємо, 23 березня Польща оголосила про видворення 45 російських дипломатів, запідозрених у шпигунстві.
Міністерство закордонних справ росії оголосило у відповідь персонами нон грата 45 польських дипломатів.
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