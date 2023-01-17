На тенісному турнірі Australian Open заборонили прапори росії та білорусі

10:09 17 січня Київ, Україна

Організатори першого тенісного грандслему сезону – Australian Open – заборонили прапори росії та білорусі на турнірі. Про рішення Федерації тенісу Австралії (Tennis Australia) повідомляє Reuters.



У першому раунді мейджору в Мельбурні під час низки матчів на трибунах були присутні російські прапори. Зокрема, із символікою росії на гру між українкою Катериною Байндль та росіянкою Каміллою Рахімовою прийшла група людей, серед яких у одного глядача була футболка із зображенням президента росії володимира путіна.



Посол України в Австралії Василь Мірошниченко засудив ці дії та закликав організаторів "негайно застосувати політику "нейтрального прапора".



Сама Байндль сказала, що була "здивована" цією ситуацією, і назвала її "дуже дивною історією".

"Просто намагалася відволіктися від цієї провокації, не вступати в конфлікт, тому що для мене у пріоритеті була перемога над суперницею з гри, – відреагувала на інцидент українка. - Робила все, щоб залишатися в коконі, щоб не заводитися".

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Tennis Australia ввела бан на використання російських та білоруських прапорів на території турніру, який раніше поширювався лише на тенісистів із цих країн: вони можуть брати участь, але у нейтральному статусі.

"Наша початкова політика полягала в тому, що вболівальники могли приносити їх із собою, але не могли використовувати їх для створення конфлікту. Відбувся інцидент, коли прапор вивісили біля корту, – пояснили організатори. – Заборона набуває чинності негайно. Ми і далі працюватимемо з гравцями і нашими фанами, щоб забезпечити для них найкраще середовище, яке можливе для отримання насолоди від тенісу".