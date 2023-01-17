На тенісному турнірі Australian Open заборонили прапори росії та білорусі

Організатори першого тенісного грандслему сезону – Australian Open – заборонили прапори росії та білорусі на турнірі. Про рішення Федерації тенісу Австралії (Tennis Australia) повідомляє Reuters.
У першому раунді мейджору в Мельбурні під час низки матчів на трибунах були присутні російські прапори. Зокрема, із символікою росії на гру між українкою Катериною Байндль та росіянкою Каміллою Рахімовою прийшла група людей, серед яких у одного глядача була футболка із зображенням президента росії володимира путіна.
Посол України в Австралії Василь Мірошниченко засудив ці дії та закликав організаторів "негайно застосувати політику "нейтрального прапора".
Сама Байндль сказала, що була "здивована" цією ситуацією, і назвала її "дуже дивною історією".
У першому раунді мейджору в Мельбурні під час низки матчів на трибунах були присутні російські прапори. Зокрема, із символікою росії на гру між українкою Катериною Байндль та росіянкою Каміллою Рахімовою прийшла група людей, серед яких у одного глядача була футболка із зображенням президента росії володимира путіна.
Посол України в Австралії Василь Мірошниченко засудив ці дії та закликав організаторів "негайно застосувати політику "нейтрального прапора".
Сама Байндль сказала, що була "здивована" цією ситуацією, і назвала її "дуже дивною історією".
Як на скарги з боку України відреагували на турнірі
Tennis Australia ввела бан на використання російських та білоруських прапорів на території турніру, який раніше поширювався лише на тенісистів із цих країн: вони можуть брати участь, але у нейтральному статусі.
Tennis Australia ввела бан на використання російських та білоруських прапорів на території турніру, який раніше поширювався лише на тенісистів із цих країн: вони можуть брати участь, але у нейтральному статусі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі