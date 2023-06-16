На весілля принца зібралася аристократи з усієї Європи

06:42 11 червня Київ, Україна

Будь-яка весільна церемонія привертає до себе увагу, але весілля принца – це подія, що викликає особливий інтерес. Як повідомила Daily Mail, 10 червня у столиці Австрії Відні відбулася офіційна церемонія вінчання принца Йоганна-Венцеля Ліхтенштейнського та графині Фелісітас фон Хартіг.При цьому громадянська церемонія сина принцеси Марії та принца Гундакара Ліхтенштейнських та дочки графа Лукаса та графині Клаудії фон Хартіг відбулася раніше у квітні у Ліхтенштейні.

Зазначається, що на весілля приїхала вся родина Ліхтенштейну, а також принци з Люксембургу та інші аристократи з усієї Європи.

Місцем вінчання пари стала Servitenkirche, або Римо-католицька церква Благовіщення Божої Матері архієпархії Відня.

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Про молоду дружину відомо, що вона працює в Міністерстві внутрішніх справ Австрії, жила в Парижі та Лісабоні, вивчала право у Відні, Австрія, перш ніж здобути ступінь з історії мистецтв.

Принц Йоганн-Венцель вивчав політику та економіку в Монреалі, Канада, потім навчався у Королівській військовій академії у Сандхерсті у Великій Британії.

Княжий будинок Ліхтенштейну було засновано понад 300 років тому і престол успадковується за чоловічою лінією.. І хоча населення крихітної держави всього близько 39 тисяч осіб, княжа родина дуже велика. Тільки у правлячого князя Ганса-Адама II четверо дітей та 15 онуків.

Всі члени княжої родини, що нині живуть, є нащадками її засновника, принца Йоганна I, який був прийнятий Наполеоном до Рейнської конфедерації в 1806 році, що заклало основу для суверенітету.

Спадкоємець йорданського престолу принц Хусейн бін Абдалла II одружився зі своєю коханою Раджве Альсейф через рік після заручин.