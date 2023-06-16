На весілля принца зібралася аристократи з усієї Європи

Будь-яка весільна церемонія привертає до себе увагу, але весілля принца – це подія, що викликає особливий інтерес. Як повідомила Daily Mail, 10 червня у столиці Австрії Відні відбулася офіційна церемонія вінчання принца Йоганна-Венцеля Ліхтенштейнського та графині Фелісітас фон Хартіг.При цьому громадянська церемонія сина принцеси Марії та принца Гундакара Ліхтенштейнських та дочки графа Лукаса та графині Клаудії фон Хартіг відбулася раніше у квітні у Ліхтенштейні.
Зазначається, що на весілля приїхала вся родина Ліхтенштейну, а також принци з Люксембургу та інші аристократи з усієї Європи.
Місцем вінчання пари стала Servitenkirche, або Римо-католицька церква Благовіщення Божої Матері архієпархії Відня.
. " width="610" height="704" />
Про молоду дружину відомо, що вона працює в Міністерстві внутрішніх справ Австрії, жила в Парижі та Лісабоні, вивчала право у Відні, Австрія, перш ніж здобути ступінь з історії мистецтв.
Принц Йоганн-Венцель вивчав політику та економіку в Монреалі, Канада, потім навчався у Королівській військовій академії у Сандхерсті у Великій Британії.
Княжий будинок Ліхтенштейну було засновано понад 300 років тому і престол успадковується за чоловічою лінією.. І хоча населення крихітної держави всього близько 39 тисяч осіб, княжа родина дуже велика. Тільки у правлячого князя Ганса-Адама II четверо дітей та 15 онуків.
Всі члени княжої родини, що нині живуть, є нащадками її засновника, принца Йоганна I, який був прийнятий Наполеоном до Рейнської конфедерації в 1806 році, що заклало основу для суверенітету.
Спадкоємець йорданського престолу принц Хусейн бін Абдалла II одружився зі своєю коханою Раджве Альсейф через рік після заручин.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі