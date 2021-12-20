На стадіоні в Індії завалилася трибуна з глядачами

14:26 23 березень Київ, Україна

Під час церемонії відкриття Національного чемпіонату з кабадді на одному зі стадіонів Індії завалилася трибуна з глядачами, обійшлося без загиблих.

Про це повідомляє TNW.

"Ми підозрюємо, що конструкція була слабкою і вийшла з ладу під час турніру з кабадді, що проходив в районі Сурьяпет, міста Телангана, що на півдні Індії. Точна причина обвалення поки невідома", - повідомляють в поліції.

За даними правоохоронців, аварія сталася в районі 19.00. Правоохоронці заявляють, що обійшлося без загиблих, але близько 30 осіб отримали травми. Від 4 до 5 осіб отримали важкі травми. Всього повідомляється про понад 100 постраждалих з переломами, забоями та іншими травмами. Їх всіх відвезли до місцевих лікарень.

Кабадді - найпопулярніша командна гра і найдавніша гра в Азії, що містить елементи боротьби і квача.