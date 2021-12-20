На стадіоні в Індії завалилася трибуна з глядачами

Під час церемонії відкриття Національного чемпіонату з кабадді на одному зі стадіонів Індії завалилася трибуна з глядачами, обійшлося без загиблих.
Про це повідомляє TNW.
За даними правоохоронців, аварія сталася в районі 19.00. Правоохоронці заявляють, що обійшлося без загиблих, але близько 30 осіб отримали травми. Від 4 до 5 осіб отримали важкі травми. Всього повідомляється про понад 100 постраждалих з переломами, забоями та іншими травмами. Їх всіх відвезли до місцевих лікарень.
Кабадді - найпопулярніша командна гра і найдавніша гра в Азії, що містить елементи боротьби і квача.
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