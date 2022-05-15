На зміну пожежам прийшли повені: чергова стихія обрушилася на Туреччину

14:04 12 серпня Київ, Україна

Сильні дощі в північних причорноморських провінціях Туреччини стали причиною масштабних повеней, затоплено будинки, автомобілі, зруйновані дороги.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Стихія охопила провінції від Бартина до Синопа, почалася евакуація, одна жінка зникла безвісти, як мінімум п'ятеро людей загинули.

У місті Бартин вода затопила велику кількість будинків і автомобілів. Частина дороги обрушилася, коли бульдозери пробиралися через підтоплення, щоб врятувати 20 осіб.





Повідомляється, що 13 осіб отримали травми в результаті обвалення моста на дорозі, що сполучає провінції Бартин і Карабюк.

У багатьох районах припинилося електропостачання. У провінції Синоп евакуювали державну лікарню.

Велика кількість людей була евакуйована вертольотами. Міністерство внутрішніх справ попросило жителів провінцій Бартин, Кастамону і Синоп не залишати безпечні місця.