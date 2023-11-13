На Сицилії почав вивергатися вулкан Етна

10:51 13 листопада Київ, Україна

В Італії на Сицилії розпочалося виверження вулкана Етна. Поточна фаза виверження Етни, яка обмежується районом вершини вулкана, не впливає на роботу Міжнародного аеропорту Катанії ім. Вінченцо Белліні.

Про це повідомляє газета La Sicilia.



Зазначається, що спостереження фахівців Національного інституту геофізики та вулканології свідчать про так звану пароксизмальну фазу. Видання пише про вибухи з південно-східного кратера, 4,5-кілометровий фонтан лави та попелу.

"Після переливу лави та посилення підземних поштовхів настає еруптивна фаза. На Етні триває пароксизмальна активність з південно-східного кратера з викидом попелу, що падає на підніжжя північного схилу. Це випливає зі спостережень експертів Національного інституту геофізики та вулканології, обсерваторії Етни, за новою фазою виверження”, - пише видання.

З південно-східного кратера Етни б'є лавовий фонтан. За оцінками Національного інституту геофізики та вулканології, обсерваторії Етни в Катанії, висота еруптивного стовпа становить близько 4500 метрів над рівнем моря.

La Sicilia newspaper reports що Mount Etna була erupted в Sicily.



Italy's National Institute of Geophysics and Volcanology notes про те, що глибина еrupції column від берега південного краю була про 4,500 meters above sea level. pic.twitter.com/FHdoEmLstz — W izard SX (@WizardSX0) November 13, 2023

Фахівці відстежують високий активний вулкан Європи шляхом аналізу зображень із мережі камер спостереження.



Виверження супроводжується постійним підвищенням рівня "тремтіння" Етни, яке сигналізує про підйом розпеченої магми у внутрішніх каналах вулканічної споруди і іноді, як це сталося цього разу, передбачає підйом, що супроводжується вибухами, викликаними бурхливим викидом газу.