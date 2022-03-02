На північний схід Китаю обрушився торнадо

18:43 02 червень Київ, Україна

У провінції Хейлунцзян, що на північному сході Китаю, вирував торнадо , в результаті стихії загинула одна людина, ще 16 постраждали.

Про це повідомляє Сіньхуа.



За даними місцевої влади, природне явище тривало близько 30 хвилин, постраждали чотири селища.



Повідомляється, що торнадо пошкодив 148 будинків і спустошив сільськогосподарські угіддя. Було евакуйовано понад 240 місцевих жителів.

Економічні збитки оцінюються в 5,12 мільйона юанів (близько 795 400 доларів США).