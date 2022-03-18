На сьогодні в Криму евакуювали 1800 людей через негоду

За даними на 19 червня в Криму понад 60 будинків підтоплені в результаті негоди. Високий рівень опадів за три дні змив величезну кількість об'єктів і транспорту. Уряд окупованих територій евакуює населення, проте попри це ситуація залишається критичною.

"З 16 по 18 червня було підтоплено 426 прибудинкових територій з них 365 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. На цей момент залишаються підтопленими 64 домоволодіння з прибудинковими територіями на території шести муніципальних утворень", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, всього евакуйовано 1773 особи, в тому числі 321 дитина. Організовано розміщення населення в п'яти пунктах тимчасового перебування. У Керчі електропостачання відновлено, в Ялті залишаються без світла 6 тис. людей.

Циклон обрушився на Крим в четвер. Напередодні двомісячна норма опадів випала на сході півострова, влада ввела режим НС. Підтопило близько 350 будинків, були перебої з енерго-, газо- і водопостачанням. Найбільше постраждала Керч: багатьма вулицями пересуватися можна було лише на човнах.

У ніч на п'ятницю невеликий дощ почався на південному березі, за добу випало більше трьох місячних норм опадів. В Ялті річки вийшли з берегів, через сильні потоки води в'їзд в місто закрили. За останніми даними рятувальників, підтоплені близько 60 приватних домоволодінь і підвали 24 багатоквартирних будинків. Одна людина загинула. Відключено централізоване водопостачання, в деяких районах немає світла і газу.