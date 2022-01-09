Сьогодні ситуація в Казахстані стабілізована - МВС

11:40 09 січень Київ, Україна

Силовими методами керівництву Казахстану за підтримки російського контингенту вдалося придушити протести та погроми у країні. Поступово ситуація у заколотних областях Казахстану стабілізується. Як повідомив глава МВС Казахстану Єрлан Тургумбаєв, усі будівлі акіматів (адміністрацій), які раніше захопили терористи, звільнено.

У країні починає функціонувати громадський транспорт, розпочали роботу всі комунальні служби, відновлюються всі системи життєзабезпечення. Відкрито для транспортного сполучення дороги республіканського значення.

Півднем країни прокотилася хвиля погромів, спрямованих проти влади та бізнесу. Звичайно, такі події не відбуваються без заподіяння шкоди як людям, так і об'єктам бізнесу. Попередня сума збитків, завданих минулими заворушеннями в Казахстані, становить до 212 мільйонів доларів. У десяти особливо постраждалих областях налічується 1181 постраждалий суб'єкт бізнесу та 1351 об'єкт, у тому числі тільки в Алма-Аті - 935 суб'єктів та 1091 об'єкт.

Усього ж у ході подій у Казахстані постраждали понад 1,3 тисячі людей, загинули 16 силовиків і троє дітей.

Крім того, є дані про те, що в Казахстані було заарештовано понад 5 000 осіб, підозрюваних у скоєнні вбивств, насильства та хуліганських нападах. У ході подальшого розслідування кількість заарештованих зростатиме.