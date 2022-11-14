На саміті G20 лаврова доправили до лікарні - влада Індонезії

12:36 14 листопада Київ, Україна





Про це пише Associated Press з посиланням на владу Індонезії.



Три індонезійські урядові та медичні чиновники повідомили агентству, що російський дипломат потрапив до лікарні на Балі. Двоє людей сказали, що лавров лікувався від серцевої хвороби.



Офіційні особи заявили, що його доправили до лікарні Сангла у столиці провінції Денпасар. Зв'язатися із представниками російського посольства для отримання коментарів не вдалося.



Прессекретарка мзс росії марія захарова спростувала інформацію про хворобу лаврова. Глава мзс росії сергій лавров був доставлений до лікарні через проблеми зі здоров'ям, які виникли після його прибуття на саміт G20 на Балі.Про це пише Associated Press з посиланням на владу Індонезії.Три індонезійські урядові та медичні чиновники повідомили агентству, що російський дипломат потрапив до лікарні на Балі. Двоє людей сказали, що лавров лікувався від серцевої хвороби.Офіційні особи заявили, що його доправили до лікарні Сангла у столиці провінції Денпасар. Зв'язатися із представниками російського посольства для отримання коментарів не вдалося.Прессекретарка мзс росії марія захарова спростувала інформацію про хворобу лаврова.

"Ми тут із сергієм вікторовичем в Індонезії читаємо стрічку і не віримо своїм очам: виявляється, він госпіталізований. Це вже, звісно, найвищий пілотаж фейків. Ну, чекайте, світовий ексклюзив", - написала вона у Телеграм-каналі.



Лавров є найвищою російською офіційною особою на саміті G20, який розпочинається у вівторок. Президент росії володимир путін відмовився від участі через критику з боку світових лідерів щодо вторгнення в Україну.