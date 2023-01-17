На румунському пляжі виявили ракету російського ЗРК "Панцир-С1"

08:53 17 січня Київ, Україна

У Румунії у повіті Констанца на пляжі виявили двигун ракети. У Генеральному штабі Військово-морських сил Румунії повідомили, що двигун ракети, що винісся на узбережжя Чорного моря країни, є частиною ракети зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1" виробництва росії.



У Генштабі Румунії зазначили, що знайдений елемент не містить піротехнічних та інших небезпечних матеріалів і припускають, що він упав у море під час недавніх бойових дій у північній частині Чорного моря. Після цього його й вимило на румунське узбережжя.



У Генштабі Румунії не виключають, що морські течії можуть принести й інші частини ракет до прибережної зони Румунії або інших прибережних країн.