На розгляд ЄС подано пропозицію про відключення РФ від SWIFT

На засіданні комітету Європарламенту, представник Польщі Яцек Саріуш-Вольський запропонував додати в існуючий список санкцій, проти Російської Федерації за інтервенцію в Білорусь, пункт про відключення РФ від SWIFT.
Серед конкретних заходів він запропонував відключити РФ від системи міжбанківської комунікації SWIFT.
ЄС повинен узгодити і затвердити список санкцій посадових осіб в Білорусі на наступному тижні.
Варто додати, що 27 і 28 серпня в Берліні відбудеться зустріч глав МЗС Євросоюзу, де будуть обговорюватися санкції проти людей, відповідальних за свавілля міліції і фальсифікації на виборах в Білорусі.
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