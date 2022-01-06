На розгляд ЄС подано пропозицію про відключення РФ від SWIFT

21:18 25 серпень Київ, Україна

На засіданні комітету Європарламенту, представник Польщі Яцек Саріуш-Вольський запропонував додати в існуючий список санкцій, проти Російської Федерації за інтервенцію в Білорусь, пункт про відключення РФ від SWIFT.

"Росія поки не здійснює військове втручання. Але зараз на наших очах відбувається втручання гібридним шляхом. Росія захопила державне телебачення, надала свої сили спеціального призначення і військових радників. Це невелика ціна для Росії, ніж здійснити пряму військову інтервенцію. Ми повинні діяти таким чином, щоб підвищити ціну для Росії щодо її подальшого втручання і запобігти його. Необхідно ввести санкції щодо Росії за таке втручання в Білорусі ", - заявив польський політик.

Серед конкретних заходів він запропонував відключити РФ від системи міжбанківської комунікації SWIFT.



ЄС повинен узгодити і затвердити список санкцій посадових осіб в Білорусі на наступному тижні.



Варто додати, що 27 і 28 серпня в Берліні відбудеться зустріч глав МЗС Євросоюзу, де будуть обговорюватися санкції проти людей, відповідальних за свавілля міліції і фальсифікації на виборах в Білорусі.